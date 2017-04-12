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Лауреатов литературной премии "Югра" наградили в Ханты-Мансийске

17:21 12 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Этнограф из Нижневартовска Валерий Михайловский - лауреат юбилейной Международной литературной премии "Югра" за книги о путешествиях по Югре. На его счету более 20 трудов о жизни коренных народов в верховьях Вахи, экспедициях по удаленным уголкам родного края.

Вручение премии "Югра" за 2016 год состоялось в Государственной библиотеке Ханты-Мансийска. Организаторы премии: правительство региона и банк "Открытие". Награда присуждается ярким отечественным и зарубежным поэтам и прозаикам, литературоведам, переводчикам и краеведам, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Лауреатов приветствовали губернатор Югры Наталья Комарова и главный федеральный инспектор в регионе Дмитрий Кузьменко. Открывая торжественную церемонию, глава автономного округа отметила, что за годы существования премии из книг ее лауреатов может быть составлена энциклопедия, в которую вошли произведения народов ханты, манси, отечественных и зарубежных авторов.

"Считается, что имя "Югра" закрепилось за нашей землей после его упоминания в знаменитой "Повести временных лет". Я желаю вам творчества такой же силы, чтобы ваше слово веками использовалось на нашей замечательной земле", – обратилась к лауреатам премии Наталья Комарова.

Председатель Союза писателей Югры Дмитрий Мизгулин подчеркнул, что для писателей и поэтов литературные награды – профессиональная оценка их творческой деятельности, хороший стимул для покорения новых вершин: "Мы отмечаем лучшие, самые полюбившиеся литературные произведения, которые влияют на общественную мысль, на душу человека, которые запомнились и понравились читателям. Эта премия хорошо известна не только в России, но и за рубежом".

Премией "Югра" награжден еще один югорский литератор Павел Черкашин. Высокой оценки он удостоен в номинации "Поэзия" за целый ряд книг.

Награду получила москвичка Елена Тулушева за книгу "Чудес хочется". Тулушева - непрофессиональный литератор, она работает психологом в реабилитационном центре для подростков. Творчество, как отмечает Елена, - еще одна возможность продолжить борьбу за своих подопечных. Герои ее рассказов – реальные люди, с каждым она работала не один день, пытаясь понять, где истоки обрушения молодых судеб. 

В номинации "Славянская книга" победа присуждена организатору благотворительных акций из Санкт-Петербурга Ираде Вовненко и писателю Янушу Вишневскому, проживающему в Германии. Творческий тандем одного из самых популярных польских авторов бестселлеров и российского деятеля культуры подарил миру удивительную книгу "Любовь и другие диссонансы", которую высоко оценили и критики, и читатели.

Януш Вишневский отметил, что ему очень приятно получить литературную премию "Югра": "Это значит, что люди не только читают мои книги, но и ценят. Невероятно приятно, что это происходит не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в таких краях, где я еще не был".

После награждения состоялась традиционная творческая встреча с лауреатами премии, на которой авторы ответили на вопросы читателей, поделились планами, дали оценку современной литературе, тенденциям ее развития.

Соб. инф.

Теги: Ханты-Мансийский банк , литература , краеведение , Югра , Наталья Комарова , этнография

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