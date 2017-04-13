Следуя трендам: Tele2 запустил новую тарифную линейку

Фото: Tele2

Новую федеральную линейку тарифов "Мой" представил мобильный оператор Tele2. В ней нашли отражения пожелания абонентов оператора и самые актуальные тренды мира сотовой связи.

По словам директора Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрея Шмалева, основная концепция предложений Tele2 не претерпит существенных изменений: компания по-прежнему останется дискаунтером на рынке, продолжит предлагать пользователям разнообразные пакетные тарифы и всегда будет честна со своими клиентами.

"Однако этого на сегодняшний день мало. Поэтому мы выбрали для себя так называемый путь life style enable, что можно условно перевести как "ведущий за собой", "помогающий отразить стиль жизни". Мы предоставляем нашим клиентам максимальную свободу выбора, чтобы они могли настроить мобильную часть жизни по своему усмотрению. К примеру, мы развиваем сразу несколько партнерских сервисов с различными банками: Сбербанк, Тинькофф Банк, Запсибкомбанк, чтобы человек сам решал, что ему удобнее", - рассказал Андрей Шмалев.

Также среди трендов развития рынка услуг мобильной связи эксперты отмечают фактически невысокую потребность в безлимитных тарифах. Среднестатистический абонент за месяц использует около 10 Гб, и лишь немногие тратят больше трафика. При этом значительная часть пребывания человека в Сети приходится на социальные сети. За счет различных онлайн-мессенджеров постепенно люди забывают об sms-сервисах, а вот голосовая связь, хоть и не растет, но по-прежнему востребована. Все эти тренды нашли отражение в новой линейке тарифов Tele2 – "Мой", пришедшей на смену линейке "Черный".

Новые тарифы мобильного оператора называются "Мой Tele2", "Мой онлайн", "Мой онлайн+" и "Мой разговор". Ведущим предложением оператора станет "Мой Tele2" – универсальное предложение с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки. Для жителей Тюменской области стоимость пакета будет сниматься посуточно и составит всего восемь рублей. По мнению представителей мобильного оператора, такая оплата удобна для тех, кто не имеет возможности заплатить сразу на месяц вперед, зато может столкнуться с потребностью выйти в Интернет здесь и сейчас. Кстати, в 2017 году в регионе запланирован запуск 4G сети Tele2.

"У нас появилось столько идей, что просто закончились оттенки "Чёрного", – рассказывает коммерческий директор Tele2 в Тюменской и Курганской областях Павел Шаркунов. – Поэтому наша новая линейка "Мой Tele2" очень не похожа на иные на рынке. Она включает безлимит на популярные соцсети (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники) и мессенджеры (WhatApp и Viber). На всех тарифах линейки неиспользованные в пакете минуты, гигабайты или sms не сгорают и переходят на следующий месяц – уже сегодня этим активно пользуются около 40% наших абонентов. Для любителей путешествовать мы ввели бесплатные входящие по всей России, а исходящие звонки стоят всего два рубля за минуту на любые номера. Интернет также будет тарифицироваться, как и в домашнем регионе".

Тариф "Мой онлайн" подойдет активным пользователям Сети. Он включает в себя 8 Гб трафика и 350 минут на все номера других операторов региона за 290 рублей в месяц. А пользователи, проводящие в Интернете львиную долю своего времени, могут выбрать "Мой онлайн+" - классический мощный тариф, включающий 10 Гб трафика и 600 минут. Учтены и интересы тех, кто не жалует времяпрепровождение в социальных сетях и не нуждается в таком бесплатном трафике: тариф "Мой разговор" акцентируется на пакете звонков на номера других операторов и предусматривает пакет в 3 Гб Интернета.

Предлагаемые тарифы разработаны с учетом пожеланий пользователей Tele2 и отражают персонифицированный подход компании. Поэтому не исключено, что в будущем оператор по просьбе клиентов добавит иные интересные фишки, к примеру, бесплатный просмотр YouTube.

К слову, каналов общения с представителями Tele2 имеется множество: в Viber и Telegram есть онлайн-консультации специалистов компании, доступны телефонная линия и форма отправки сообщения на официальном сайте, можно прийти и передать свои пожелания непосредственно в салонах Tele2. А для предпочитающих оказывать помощь пассивно на AppStore есть приложение "Компаньон", которое автоматически фиксирует проблемы со связью и позволяет оценить её качество.

При этом действующие тарифные планы остаются без изменений в плане абонентской платы и качества услуги, но более не доступны для подключений и переходов.