Людская беспечность стала причиной пожаров в Заводоуковске

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Личная беспечность граждан, использование электроприборов в аварийном режиме, - вот причины двух пожаров, произошедших в Заводоуковском городском округе Тюменской области за минувшие сутки.

Первый случился в п. Комсомольский. Около 9 часов 12 апреля на пункт диспетчера 93 пожарно-спасательной части поступил звонок о возгорании в одной из квартир двухэтажного 12-квартирного жилого дома. На место прибыли 4 единицы спецтехники 25 отряда федеральной противопожарной службы, всего в тушении пожара было задействовано 7 человек, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

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Пожар в трехкомнатной квартире произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования, проводка не выдержала напряжения. Благодаря своевременному прибытию пожарных расчетов, удалось избежать дальнейшего распространения огня, спасли весь дом.

В 2 часа 13 апреля в поселке Лебедевка загорелись строящийся жилой дом общей площадью 150 кв. м и баня 4 кв. м. На место происшествия выехали специалисты 142 пожарно-спасательной части с. Новая Заимка, отдельного поста по охране п. Лебедевка и отдельный пост по охране с. Щучье. Всего на пожаре работали четыре единицы спецтехники МЧС и 7 человек. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены крыши строящегося дома и бани.

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Причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования. Силами МЧС было спасено строение дома, соседний жилой дом, надворные постройки.

МЧС обращает внимание граждан на необходимость соблюдать меры пожарной безопасности, своевременно заменять и ремонтировать неисправное электрооборудование, и рекомендует не включать в одну розетку несколько приборов.