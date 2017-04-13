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Пьяный водитель пытался обмануть эксперта наркодиспансера в Тюмени

15:33 13 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ГИБДД Тюменской области

Уйти от ответственности за пьяную езду не дали двум водителям сотрудники ГИБДД Тюменской области и эксперты наркологического диспансера. 

29-летнего автомобилиста на "Мицубиси" инспекторы остановили днем 13 апреля на ул. Чаркова. Своим поведением он вызвал подозрение и полицейские предложили пройти мужчине освидетельствование на опьянение. В наркологическом диспансере водитель пытался обмануть эксперта, подменив анализы, но опытный медик распознал махинации. В результате мужчина отказался от освидетельствования, на него оформлен соответствующий административный материал. Ранее он лишался права управления за пьяную езду в 2005 и 2011 годах. 

Житель д. Каскара, управляя "Волгой", попал в зону внимания автоинспекторов на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Мужчина не подчинился жесту полицейского об остановке и свернул в населенный пункт, пытаясь скрыться. Заехав в село, водитель и двое пассажиров бросили автомобиль и убежали.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Инспекторы водителя задержали.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчина пояснил, что вечером выпил с товарищем, утром добавил и поехал домой в Каскару. Показания алкотестера составили 0,84 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Материал об управлении автомобилистом транспортом в нетрезвом виде направлен в суд, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: пьяная езда

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