Пьяный водитель пытался обмануть эксперта наркодиспансера в Тюмени

Фото: ГИБДД Тюменской области

Уйти от ответственности за пьяную езду не дали двум водителям сотрудники ГИБДД Тюменской области и эксперты наркологического диспансера.

29-летнего автомобилиста на "Мицубиси" инспекторы остановили днем 13 апреля на ул. Чаркова. Своим поведением он вызвал подозрение и полицейские предложили пройти мужчине освидетельствование на опьянение. В наркологическом диспансере водитель пытался обмануть эксперта, подменив анализы, но опытный медик распознал махинации. В результате мужчина отказался от освидетельствования, на него оформлен соответствующий административный материал. Ранее он лишался права управления за пьяную езду в 2005 и 2011 годах.

Житель д. Каскара, управляя "Волгой", попал в зону внимания автоинспекторов на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Мужчина не подчинился жесту полицейского об остановке и свернул в населенный пункт, пытаясь скрыться. Заехав в село, водитель и двое пассажиров бросили автомобиль и убежали.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Инспекторы водителя задержали.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчина пояснил, что вечером выпил с товарищем, утром добавил и поехал домой в Каскару. Показания алкотестера составили 0,84 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Материал об управлении автомобилистом транспортом в нетрезвом виде направлен в суд, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.