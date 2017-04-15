Жительница Тюменского района оставила младенца без присмотра и села за руль нетрезвой

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

33-летнюю жительницу поселка Луговое Тюменского района отстранили инспекторы полка ДПС ГИБДД от управления транспортом за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, женщина приехала на автомобиле к соседям с другой улицы, чтобы поучаствовать в проводах в армию. На обратном пути ее остановили полицейские.

В присутствии понятых женщина отказалась от освидетельствования на наличие алкоголя в ее организме. Автомобилистка была против составления на нее административного материала, мотивируя это тем, что у нее дома без присмотра находится 11-месячный ребенок.

Сотрудники ГИБДД составили все необходимые документы, они направлены в суд. Теперь женщине грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Информация о возможном нахождении младенца одного дома будет направлена в социальные службы для проверки.

Соб.инф.