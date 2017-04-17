В Челябинской области утонул малыш

pp.userapi.com: фото со страницы комплекса "Суворовские бани" во "Вконтакте"

Тело 3-летнего мальчика обнаружено в бассейне комплекса "Суворовские бани" (г. Копейск) днем 16 апреля.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека). По предварительным данным, смерть ребенка наступила от закрытия дыхательных путей водой. Мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и лица, причастные к совершению преступления. Назначены и проводятся необходимые экспертные исследования и следственные действия с привлечением сотрудников контролирующих органов. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.