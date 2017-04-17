В Тобольске определили царя горы

tiamz.ru

Кирилл Лаптев завоевал главный приз турнира "Царь горы" - шапку Мономаха - в Тобольске. В соревнованиях участвовали 92 спортсмена: 41 девушка и 51 юноша.

Кирилл Лаптев побеждал на турнире и в 2016 году, сообщает пресс-служба Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

По данным главного судьи соревнований Леонида Клевачева, число участников стало рекордным. Однако не все атлеты смогли выйти на старт. При сильном ветре им предстояло преодолеть 203 ступеньки Прямского взвоза с препятствиями.

"В соревнованиях участвую четвертый год подряд, выступаю за Тобольский педагогический институт имени Менделеева, – рассказала прошлогодняя победительница турнира среди девушек Эльнара Нигматулина. – Я стала второй, но нисколько не жалею. Готовясь к старту, думала, что для меня важно само участие и эмоции – как мои, так и моих болельщиков. Признаюсь, что подъем дался мне труднее. Дело в том, что остается мало времени на тренировки – занимаюсь дипломной работой, да и препятствие "Паутина" вызвало сложности. Одна спортсменка вообще потратила на него 24 секунды. Я тоже замешкалась".

Организаторы турнира "Царь горы" - Хасан и Хусаин Арангуловы – всегда усложняют подъем спортсменов по Прямскому взвозу. В 2017 году, по словам участников состязания, "Паутина" стала намного более плотной.

"Рвать "Паутину" уже стало ежегодной традицией, - отметил ежегодный участник соревнований Станислав Тронин. - Конечно, я не тренируюсь для этого специально. Все происходит само собой. В следующий раз братья Арангуловы обещают натянуть колючую проволоку, но поможет ли это. В прошлом году удалось просто порвать "Паутину", сегодня – сломать конструкцию. Зрителям это нравится, да и можно ли лишать болельщиков такого удовольствия? В 2016 году я стал вторым, а теперь, к сожалению, мне не удалось подняться на пьедестал почета – мало тренируюсь. Но собираюсь побороться за титул "Царь горы" в будущем".