Александр Моор: из труда и таланта каждого складывается благополучие всего общества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Первомаем, праздником Весны и Труда, поздравил жителей Тюменской области губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, люди, которые делают любое дело с душой, обладают огромной созидательной силой. "Вместе мы день за днем создаем настоящее и закладываем фундамент для будущего развития Отечества. Укрепляем экономику, промышленность, социальную сферу, повышаем производительность труда", - подчеркнул губернатор.

Тюменская область гордится земляками разных поколений, которые добились успеха и признания на профессиональном пути. В Год семьи стали достоянием общественности уникальные истории семейных трудовых династий. Биографии земляков, их отношение к выбранному делу доказывают известную истину, что из труда и таланта каждого складывается благополучие всего общества, малой родины и страны в целом.

"Желаю всем вам здоровья и энергии, уверенности в своих силах на пути к поставленным целям, новых добрых дел и свершений на благо Тюменской области и России", - сказал Александр Моор.