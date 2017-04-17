Ишимские водители не всегда пропускают пешеходов на зебре

Фото ИА "Тюменская линия"

194 нарушения правил дорожного движения выявили дорожные инспекторы ГИБДД в Ишиме с 14 по 16 апреля.

Три человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях в Ишиме.

Поздно вечером 15 апреля водитель ЗИЛа 49 лет при повороте направо не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением мужчины 34 лет. В результате ДТП водитель легкового авто получил закрытый перелом надколенника.

Тем же вечером 28-летний водитель УАЗа при выезде с территории автозаправочной станции не предоставил преимущество в движении ВАЗ-21063 под управлением 19-летнего молодого человека. Оба получили телесные повреждения.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержаны четыре человека, выявлено 17 нарушений ПДД пешеходами. Восемь водителей нарушили правила перевозки детей, 32 – ехали непристегнутыми, семь водителей не пропустили пешеходов на зебре.

Соб. инф.