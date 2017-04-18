"Студенческая весна-2017": региональный этап собрал более полутора тысяч участников

Студенты из 23 учебных заведений и двух сборных команд участвуют в XXII областном фестивале "Студенческая весна-2017". Региональный этап собрал более 1 тыс. 500 студентов.

Примерно по 300 участников выступят от Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета. Около 100 студентов представят Тюменский государственный медицинский университет.

На суд жюри свои работы предоставят коллективы государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева, Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова, сборная Тобольска и творческая сборная Тюмени.

"Серьезный прогресс видим по колледжам. Делегации, которые выставляли по 10 человек, в этом году увеличились в три, а то и в пять раз. Причем это делегации не только тюменские, но и из районов", - рассказал руководитель XXII областного фестиваля "Студенческая весна" Павел Шафорост.

От каждого города приехали примерно по 30 человек. Таким образом, фестиваль собрал около 150 студентов из муниципалитетов, из филиалов крупных вузов и техникумов районных центров.

В региональном этапе принимают участие тоболяки из колледжа культуры и искусств им. А. А. Алябьева, многопрофильного техникума, медицинского колледжа им. Володи Солдатова. Конкуренцию им составят студенты Голышмановского агропедколледжа и Ишимского многопрофильного техникума. Студенты еще 12 тюменских колледжей также борются за победу в студвесне.

"Для тюменского студенчества фестиваль - заряд весеннего настроения, возможность перед сессиями отвлечься и проявить себя. Как обычно выступают и младшекурсники, и ребята, которые учатся на старших курсах, в магистратуре, у которых на носу экзамены, дипломы, но они все равно стремятся поехать на студвесну, показать себя", - считает Павел Шафорост.

Концертная программа церемонии открытия, которую провели в ДТиС "Пионер", представила направления "Студвесны", в котором конкурсантам предстоит борьба: "Музыка", "Хореография", "Театр", "Концертная программа", "Мода", "Оригинальный жанр". Завершили церемонию открытия гимном молодежи, которую подпевали участники на сцене и в зале.

Ирина Ромашкина