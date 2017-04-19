Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца
Фото ИА "Тюменская линия"
Номер-легенду "Покоритель вершин" тюменского воздушного акробата Владислава Штофа рассматривают на участие в гала-концерте Всероссийского фестиваля "Студенческой весны" в Кремле.
Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил руководитель XXII областного фестиваля "Студенческая весна" Павел Шафорост.
"Мы разговаривали с режиссерами всероссийской студвесны. Скорее всего, он попадет в состав номеров-легенд и сможет выступить на гала-концерте фестиваля. Все решится 25 апреля", - сказал Павел Шафорост.
Владислав Штоф – выпускник "Студенческой весны" прошлых лет, был артистом цирка Дю Солей, в региональном этапе "Студвесны – 2017" является членом жюри "оригинального жанра".
Как сообщала "Тюменская линия", ранее на программу гала-концерта отобрали также постановку "В отражении перрона" хореографической студии Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета. Напомним, гала-концерт состоится 19 мая в Кремлевском дворце в Москве. Его программу соберут из призеров Гран-при региональных программ и номеров-легенд фестиваля.
Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина