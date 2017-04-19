В трех ямальских городах забронированы все квоты на детский отдых

Фото ИА "Север-Пресс"

Прием заявок в детские лагеря Тюменской, Курганской и Ленинградской областей, Краснодарского края, Крыма и Болгарии продолжается на Ямале.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", уже забронировано 87% квот. Активнее всего оказались жители Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска, где заполнили все места.

По словам заведующей сектором информации, связей с общественностью и взаимодействия со средствами массовой информации окружного департамента молодежной политики и туризма Людмилы Зябловой, заявочная кампания на отдых и оздоровление ямальских детей продлится до полного формирования детских групп. Чтобы организовать летний отдых своего ребенка, родителям нужно просто зайти сайт молодежного центра. Время, чтобы определиться с лагерем и сменой, еще есть.

Отметим, всего этим летом отдохнут и оздоровятся около шести тысяч ямальских детей. Помимо оздоровительных учреждений за пределами Ямала в округе планируют открыть пять палаточных лагерей, в том числе окружной молодежный лагерь "Северные просторы".

Кроме того, в арктическом регионе для детей будут работать пришкольные площадки, а служба занятости населения обеспечит подростков временными рабочими местами.

Ежегодно в округе и за его пределами за счет средств окружного и муниципального бюджетов отдыхают и укрепляют здоровье более 30 тысяч детей.



