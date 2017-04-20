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Начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко рассказал военным атташе о подготовке курсантов

18:11 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Выпускники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища способны выполнять боевые задача в небе, на воде и на суше. Об этом заявил начальник ТВВИКУ полковник Дмитрий Евмененко на встрече с военными атташе из 40 стран мира по вопросам подготовки офицерских кадров для инженерных войск иностранных армий.

"Это одна из целей, - подчеркнул в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" полковник Дмитрий Евмененко. - Главное - это знакомство с системой подготовки специалистов инженерных войск и в целом оценка возможностей инженерных войск".

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище начало обучение иностранных специалистов пять лет назад. Сегодня в его аудиториях обучается более 300 военнослужащих из 24 стран мира. Учебная база училища, по оценке специалистов, полностью соответствует современным требованиям подготовки военных специалистов.

"У нас постоянно пополняется парк новой техникой, идет обновление материальной базы. Все, как и должно быть в таком училище", - пояснил Евмененко.

В 1957 году на базе Тюменского пехотного училища было сформировано Тюменское военно-инженерное училище. 31 января 1968 года Тюменское военно-инженерное училище преобразуется в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

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фото ИА "Тюменская линия"
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"Сегодня мы готовим офицеров инженерных войск для всех родов вооруженных сил Российской Федерации, - подчеркнул полковник Дмитрий Евмененко на встрече с военными атташе. - Для сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения и воздушно-десантных войск. Мы готовим наших курсантов к действиям в любых климатических зонах, и в любой обстановке - как в местностях с холодным климатом, в горах, в лесах и в пустыне".

Начальник ТВВИКУ подробно рассказал об условиях обучения в училище, ответил на вопросы военных представителей иностранных государств.

Борис Олейник

Теги: США , Япония , военнослужащие , Южная Корея , ТВВИКУ , военная подготовка , курсанты

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