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Возможности межмуниципального сотрудничества обсудили в Тюмени

17:10 20 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Перспективы взаимодействия муниципалитетов, органов исполнительной власти, регионального парламента и бизнеса обсудили на заседании съезда Совета муниципальных образований Тюменской области.

Как отметил председатель президиума Совета, глава Омутинского района Виктор Воллерт, структура создана в 2016 году. Все это время она выполняет главную задачу – содействует развитию органов местного самоуправления и консолидирует работу местных органов власти и областного правительства.

"У нас налажено полное взаимодействие. Как действующему главе района и имеющему опыт работы главой сельского поселения, мне это понятно. Все постановления и законодательные акты, которые инициирует областное правительство, мы берем в работу и исполняем", - пояснил он.

Обращаясь к участникам съезда, он подчеркнул, что в 2017 году Совет будет объединять лучшие практики и вместе работать над развитием малоэтажного строительства в регионе, малых форм хозяйствования, сотрудничать с Президентской библиотекой, формировать межмуниципальную статистику, готовить аналитическую информацию к заседаниям комитетов областной думы, предоставлять губернатору информацию о работе муниципалитетов.

По мнению депутата Тюменской областной думы Виктора Рейна, такая работа – через институт местного самоуправления – поможет исполнительным органам власти эффективнее решать стратегические задачи.

"Все понимают, что благополучие региона во многом зависит от благополучия отдельных муниципальных образований. Как показывает практика, решения на уровне муниципалитетов при поддержке правительства позволяют нам не только быть на плаву, но и подниматься вверх. Не случайно в ежегодном послании губернатор вновь сделал ставку на местное самоуправление. Это высокая оценка, она показывает, что вы профессионалы, знаете свое дело и готовы работать дальше. При этом мы понимаем, что все должны одинаково нести ответственность – исполнительная власть, муниципалитеты, общественники. Вы в команде губернатора, нужно удержать эту высокую планку и реализовать все задачи. Для этого есть ресурсы, и когда мы объединяем усилия, все получается", - отметил Виктор Рейн.

Отметили важность совместной работы и сами руководители муниципалитетов. По мнению главы Викуловского района Александра Криволапова, без нее невозможно развиваться теми темпами, которые показывает сейчас Тюменская область.

"Все настроено на то, что мы - единая команда, заряженная на решение одних целей и задач. Думаю, у нас есть потенциал. На местах мы проводим работу с главами сельских поселений, показываем лучшие практики, настраиваем на плодотворную работу. Уверен, это даст результат", - сказал он.

Напомним, вместе со съездом Совета муниципальных образований, накануне Дня местного самоуправления (отмечается 21 апреля) в Тюмени прошли обучающие семинары для глав районов и сельских поселений. Главы также приняли участие в заседание областного оперативного штаба по предупреждению лесных пожаров, которое провел Владимир Якушев. Как подчеркнул Виктор Воллерт, задачи поставлены, впереди ответственная работа.

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фото ИА "Тюменская линия"
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Евгения Шевцова

Теги: Александр Криволапов , Виктор Рейн , исполнительная власть , съезд , Виктор Воллерт , муниципалитеты , Владимир Якушев , общественники , День местного самоуправления в России

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