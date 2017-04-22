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Глава Бурятии предложил взимать денежный сбор с туристов на Байкале

11:57 22 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
nesiditsa.ru

С приезжающих на Байкал самостоятельных туристов следует взимать денежный сбор. Так считает временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов.

По мнению чиновника, за счет доходов от такого налога можно будет финансировать уборку территории после отдыха там путешественников. Цыденов напомнил, что восточное побережье озера в Бурятии посещают около 1 миллиона человек в год.

Речь, в первую очередь, идет о неорганизованных туристах. К примеру, гости из соседней Монголии прибывают на Байкал на своих машинах и вскоре возвращаются на родину, отметил врио главы республики.

"Доходов никаких. Только нагрузка на экологию, на местное население. Доходная часть не формируется в принципе, потому что это дикий туризм", — подчеркнул Цыденов.

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству ввести в стране курортный сбор. Предполагается, что денежные поступления от этого налога пойдут на развитие туристической инфраструктуры регионов.

Нововведение вначале будет опробовано в Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье. Затем его планируется распространить на другие регионы, сообщает "Лента.ру".

Теги: Байкал , туристический сбор

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