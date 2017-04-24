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Дзюдоисты Могушков и Занкишиев привезли награды с чемпионата Европы

13:32 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тюмень-дзюдо

Тюменцы Муса Могушков и Казбек Занкишиев стали призерами чемпионата Европы по дзюдо, состоявшемся в польской Варшаве. 

На татами Торвар Арены выходили 369 спортсменов из 41 страны. Тюменскую область представляли четыре воспитанника центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

 

По итогам личных состязаний серебряным призером соревнований стал заслуженный мастер спорта Муса Могушков. В его категории до 73 кг боролись 43 спортсмена. Муса уверенно дошел до финала, одержав 4 победы над Николой Гусиком из Черногории, Марселем Церцеа из Румынии, в третьей встрече над лидером мирового рейтинга Рустамом Оруджевым из Азербайджана и в самой скоротечной схватке за 30 с над Тохаром Бутбулем из Израиля. Только в финале подопечный Николая Хохлова в дополнительное время (Golden Sсorе) уступил по замечаниям Хидаяту Хейдарову из Азербайджана. Напомним, что Муса является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира по дзюдо, участником Олимпийских игр в Лондоне. Он несколько раз участвовал в чемпионатах Европы, но завоевать медаль ему не удавалось. Это первая награда с европейского чемпионата в его коллекции, тем более заслуженная и значимая, так как Муса уже более 12 лет занимает лидирующие позиции в национальной сборной команде России, а удерживать планку такого уровня необычайно тяжело.

Фото: Тюмень-дзюдо

Не менее успешным стал турнир для другого тюменского спортсмена мастера спорта международного класса Казбека Занкишиева. До этого у подопечного Данилы Воловича были первые места первенства Европы среди юниоров до 23 лет и первенства мира среди юниоров до 20 лет и как закономерность, большие достижения во взрослом спорте – медали гран-при и турниров серии "Большой шлем". Вот и на этот раз - бронзовая медаль с чемпионата Европы в весовой категории до 100 кг, представленной 35 дзюдоистами. На пути к медали Казбек выиграл Каролиса Баузу из Латвии и Йоханнеса Фрея из Германии, но уступил Майклу Коррелу из Голландии и ушел в группу утешения, где сначала чистым броском одолел призера Олимпийских игр, чемпиона мира Варлама Липартелиани из Грузии. А в схватке за "бронзу" одержал верх над Эльмаром Гасымовым из Азербайджана.

В командном чемпионате Дарья Давыдова и Наталья Кузютина в составе женской сборной команды остановились в шаге от пьедестала, уступив за выход в финал представительницам Франции, а в борьбе за третье место – спортсменкам из Хорватии. В итоге россиянки - на пятой позиции. Мужская сборная России завоевала серебряную награду, сообщает центр "Тюмень-дзюдо"

"Завоеванные медали – это очень большой успех для тюменского дзюдо. При большой конкурентной борьбе спортсменам удалось взять медали. А участниками чемпионата Европы стали сразу четыре представителя Тюмени, что в очередной раз доказывает - дзюдо в нашей области находится на очень высоком уровне", - отметил исполнительный директор областной Объединенной федерации дзюдо и самбо - Денис Вакушин.

Теги: Казбек Занкишиев , Муса Могушков , дзюдо , Тюмень-дзюдо , Наталья Кузютина , Дарья Давыдова

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