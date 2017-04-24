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В Челябинске соседи спасли ребенка от педофила

17:10 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б", ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) возбуждено сыщиками регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, днем 22 апреля в подъезде одного из домов Курчатовского района областного центра подозреваемый совершил покушение на преступление против половой неприкосновенности в отношении 12-летней девочки. Девочка закричала, после чего жители дома задержали насильника и передали его сотрудникам полиции.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.

Теги: дети , следователи , следственный комитет

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