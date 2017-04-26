Владимир Ульянов: органам соцзащиты необходимы полномочия для оказания бесплатной юридической помощи

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229 жителей области получили официальную бесплатную юридическую помощь в 2016 году, на эти цели потрачено около 1 млн рублей.

Такие данные привели участники дискуссионного клуба "Нулевое чтение". Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов, вице-президент адвокатской палаты Тюменской области Василий Яковлев и советник ректора ТюмГУ, руководитель проекта "Открытая школа права" Ольга Загвязинская рассказали о реализации закона "Об оказании юридической помощи в Тюменской области".

На бесплатную юридическую помощь имеют право граждане нескольких категорий, среди них инвалиды первой и второй групп, малоимущие, ветераны Великой Отечественной войны, сироты.

Как отметил Владимир Ульянов, большинство вопросов сельских жителей Тюменской области удалось решить в досудебном порядке. Проблемы, связанные с имущественными отношениями, нередко требовали обращения в суд.

За юридической помощью жители региона обращались к адвокатам, в "Студенческую юридическую клинику" ТюмГУ, а также в органы исполнительной власти Тюменской области и подведомственные им учреждения.

"Что касается социальных служб городских и областных, то они ведут консультационную работу, оказывают помощь в подготовке заявлений, но не могут писать исковые заявления, участвовать в суде, потому что являются государственными, муниципальными служащими. На мой взгляд, здесь нужен правовой акт, который решил бы вопрос участия органов соцзащиты в судебном процессе. Я также думаю, что областной закон нужно дополнить нормой, которая регулировала бы порядок оказания юридической бесплатной помощи общественными структурами", - считает Владимир Ульянов.

Мнение депутата поддержала руководитель "Открытой школы права" Ольга Загвязинская. Она подчеркнула важность юридической помощи клиентам на всех этапах разбирательства и внесла несколько предложений.

"Мы знаем все структуры региона, которые оказывают юридическую помощь. Работа это кропотливая и долгая, часто неблагодарная. Может быть, стоит продумать в законе грантовую поддержку, а также закрепить Совет по повышению правовой культуры и юридической грамотности, созданный при Тюменской областной думе, который, кстати, немало делает и может разнообразные формы работы с жителями области проводить", - отметила она.

Василий Яковлев обратил внимание на правовые нюансы работы адвокатов.

"У нас хорошо работает закон о бесплатной юридической помощи. На сайте облдумы, правительства Тюменской области, Минюста, у нас на сайте детально расписано, кто имеет право на ее получение, в каких случаях, какие документы нужно предоставить, указана информация для адвокатов - как это все оформить. Единственный нюанс: когда адвокаты представляют отчеты, они указывают гражданина, его случай, а в соответствии с законом "Об адвокатуре" это является адвокатской тайной, адвокат может ее разглашать только с согласия доверителя", - рассказал он.

Как пояснил Владимир Ульянов, коллизия связана с необходимостью подтвердить обоснованность выделения из бюджета денег на бесплатную юридическую помощь. Он предложил вернуться к этому вопросу, урегулировав его с представителями финансовых и надзорных организаций.

Татьяна Ковалева