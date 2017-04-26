Тюменца осудили на три года за пьяную езду

Фото следственного комитета РФ

На три года и один месяц отправлен в исправительную колонию за пьяную езду 26-летний водитель в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в декабре 2013 года суд на 1 год 8 месяцев лишил Владимира Бадаева водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В марте 2017 года, находясь в состоянии опьянения, он вновь сел за руль автомобиля Daewoo Nexia.

Вскоре на Московском тракте его остановили сотрудники ГИБДД. Поведение водителя им показалось подозрительным, и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что Бадаев ответил отказом.

Как выяснилось, Бадаев уже имел непогашенную судимость. В апреле 2014 года он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека и осужден к условной мере наказания. Суд, с учетом предыдущей судимости, по совокупности приговоров назначил Бадаеву 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.