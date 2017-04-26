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Продукция компании "Золотые луга" пользуется популярностью на сельхозярмарках

17:04 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Тюменская компания "Золотые луга", один из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири, продолжает принимать активное участие в сельскохозяйственных ярмарках, которые проходят на территории всей Тюменской области и на Урале.

21 и 22 апреля ярмарки проходили в северных городах – Нефтеюганске и Губкинском. Гостям был предложен широкий ассортимент свежей и натуральной молочной продукции по привлекательным ценам. Здесь местные жители могли купить молоко, сметану, кефир, снежок, ряженку, творог торговых марок "Золотые Луга" и "Ситниковское". Популярностью пользовались и натуральные полутвердые сыры  "Голландский", "Пошехонский", "Гауда" и "Эдам" торговой марки "Золотые луга", произведенные в Ишиме, без консервантов и без пальмового масла. Всего северные соседи скупили около тонны продукции.

Также покупателям была представлена линейка оздоровительной продукции "Живи здорОво!": ацидофилин, наринэ, биопростокваша, кефир с лактулозой. Кстати, то, что эти продукты не только обладают приятными вкусовыми качествами, но и оказывают благотворное влияние на организм человека при регулярном употреблении, было доказано в результате клинических исследований, проведенных компанией "Золотые луга" совместно с Тюменским государственным медицинским университетом.

Отметим, что АО "Золотые луга" регулярно принимает участие в выездных сельскохозяйственных ярмарках на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Для жителей северных регионов – это отличная возможность приобрести продукцию тюменских производителей, а для организаций и предпринимателей – заключить прямые договоры на поставку.

Не меньшим спросом пользуется продукция в городах юга Тюменской области и на Урале. Так, с 26 по 29 апреля компания принимает участие в выставке "Народная ярмарка" в Челябинске. А 29 апреля продукцию "Золотых лугов" можно будет попробовать и приобрести на ярмарке в Тобольске, которая будет проходить на прилегающей территории к ТРЦ "Жемчужина Сибири", мкр 7, стр. 30 с 10 до 17 часов.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Теги: продукты , ярмарка

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