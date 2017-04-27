В Бердюжском районе проводят реконструкцию аварийных участков водопровода

t-l.ru

Реконструированы две из трех ступеней очистки водовода в Бердюжском районе. В 2017 году прошли масштабные ремонтные работы на станции второго подъема водоочистных сооружений.

Напомним, что с августа 2016 года в водопровод поступает вода только из подземных источников. Сейчас работают пять скважин, установлены мощные насосы. В сутки они подают 1,5 тыс. куб. м воды. Есть еще небольшой запас мощности для летних нужд.

Руководство района и коммунального предприятия приняли решение срочно реанимировать станцию водоподготовки. В этом году полностью заменили загрузку фильтров, трубопроводы, насосное оборудование, и ультрафиолетовую лампу.

Директор МУП "ЖКХ" Алексей Лоось рассказал, что ультрафиолетовая лампа установлена на этапе перед поступлением воды в резервуар чистой воды. "Здесь убираем микробиологию. Умное оборудование само себя очищает", - пояснил он.

Пока погода была прохладная успели сделать работы в помещении. Это не единственные меры по улучшению качества воды в этом году. Как рассказал глава района Виктор Рейн, с наступлением теплой погоды очистят резервуары чистой воды, их продезинфицируют, сделают изоляцию. Проведут замену магистрального трубопровода от станции второго подъема до водонапорной башни.

В Бердюжье больше 40 км водопроводной сети. Работы по замене труб и оборудования рассчитаны не на один год.

Елена Ледакова