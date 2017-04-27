Владимир Якушев: законодательные органы власти играют большую роль в развитии государства

Фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил депутатов региона с Днем российского парламентаризма.

"Законодательные органы власти играют большую роль в развитии государства, укреплении экономики, повышении благополучия граждан. Парламент не только занимается законотворчеством, но и участвует в контроле за деятельностью органов исполнительной власти, назначении высших должностных лиц судейского сообщества, утверждении бюджетов. Парламентские выборы любого уровня были и остаются важным политическим событием. Законы, которые разрабатывают и принимают депутаты, определяют правовое поле и жизнь всего общества", - говорится в поздравлении.

Губернатор убежден, только взаимопонимание, конструктивный диалог и сотрудничество всех ветвей и уровней власти, различных общественных сил, предпринимательского сообщества позволяет достигать положительных результатов в решении любой проблемы, обеспечивать стабильность в Тюменской области и во всей России.

Соб. инф.