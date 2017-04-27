Найден водитель иномарки, сбившей ребенка во дворе в Тюмени

Автомобиль "Лексус" сбил ребенка на велосипеде в жилой зоне у дома №57а на ул. 50 лет Октября 23 апреля. Десятилетний мальчик получил травму головы.

Как пояснила мама мальчика, после столкновения велосипеда с автомобилем из машины вышли двое мужчин и сказали ребенку, что он повредил автомобиль, и родители должны будут возместить ущерб.

Водитель о происшествии в ГИБДД не сообщил. Установить автомобиль и найти его водителя удалось благодаря записи с камеры видеонаблюдения.

Инспекторы составили административный материал и направили его в суд, который за оставление места ДТП лишил 35-летнего водителя "Лексуса" права управления транспортом сроком на один год.

Административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия продолжается, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Соб. инф.