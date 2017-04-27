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Ольга Швецова: в Тюменской области создан фундамент для сотрудничества с СО НКО

17:43 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Выездное заседание палаты молодых законодателей при Совете Федерации проходит в столице Республики Коми, городе Сыктывкаре.

Тюменскую область представляет координатор палаты молодых законодателей при Совете Федерации в УФО, депутат областной думы Ольга Швецова.  На круглом столе, где обсуждалось развитие некоммерческих организаций, она выступила с докладом "Региональная модель государственной поддержки деятельности НКО на примере Тюменской области".

Как сообщила Ольга Швецова, в регионе некоммерческие организации получают финансовую помощь из средств областного бюджета – участвуя в конкурсах, претендуют на субсидии. Так, в 2016 году поддержка предоставлена 40 СО НКО на общую сумму около 20 млн рублей. Было проведено 15 конкурсов по различным направлениям, среди них реабилитация и трудоустройство инвалидов, программы для семей с детьми, развитие физической культуры и спорта, поддержка молодежных и детских инициатив.

Уделяется большое внимание повышению профессионального уровня специалистов СО НКО. Обучение проводят региональные ресурсные центры. В минувшем году им на эти цели было выделено более 3 млн 400 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Ольга Швецова отметила: "В 2016 году в Тюменской области создан фундамент для сотрудничества с СО НКО, разработана нормативно-правовая база. В этом направлении уже есть первые успехи: наш регион назван в числе восьми лучших в России. В 2017 году работа будет продолжена, обозначено приоритетное направление – передача СО НКО бюджетных средств, которые выделяются на предоставление социальных услуг населению. В 2017 году они получат 3% средств, цифра будет увеличиваться с каждым годом, чтобы к 2020 году мы могли выйти на 10%".

Часть тюменских НКО уже готовы к такой работе. Услуги по отдыху и оздоровлению детей оказывает ассоциация "Мы вместе". Во втором полугодии 2017 года Тюменская областная организация Всероссийского общества слепых также планирует оказывать услуги по социальному обслуживанию на дому инвалидов по зрению. В сфере здравоохранения есть некоммерческие организации, готовые заниматься профилактикой здорового образа жизни — это Ассоциация эндокринологов и Ассоциация нефрологов.

Спектр услуг, которые передадут СО НКО, достаточно широк - список состоит из 20 направлений.

Отметим, что опытом, накопленным в регионах, поделились также представители Республики Коми и Тамбовской области, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения

Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Теги: Единая Россия , Ольга Швецова , Совет Федерации , СО НКО

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