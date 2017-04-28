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Пострадавшим жителям сгоревшего дома в Исетском районе оказывают адресную помощь

12:27 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
МЧС России по Тюменской области

Встречу с жильцами сгоревшего дома в п. Кировский Исетского района проведут в администрации поселка 28 апреля и индивидуально проработают план поддержки каждой семьи. Никто не останется без внимания. Об этом сообщил глава администрации Исетского района Николай Теньковский. 

Напомним, что двухэтажный 18-квартирный дом сгорел в Исетском районе 27 апреля. Пожар начался в 22 часа. 

Николай Теньковский отметил, что пожары в этом доме уже происходили неоднократно. Наблюдение за ним велось давно.

"Социальная служба работала всю ночь: всех пострадавших разместили на ночевку, предоставлено питание", - сказал он.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, крыша дома была охвачена огнем на площади 432 кв. м. Из дома эвакуировали 42 человека, в том числе 17 детей. На ликвидации пожара работали 19 человек личного состава, восемь единиц техники Ялуторовского пожарно-спасательного гарнизона и службы пожаротушения МЧС России по Тюменской области, скорая помощь, ГИБДД, электросети.

По данным следственного управления СКР по Тюменской области, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины. Организована доследственная проверка.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

72.mchs.gov.ru

Теги: пожар , Исетский район

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