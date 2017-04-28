В пожароопасный сезон Тюменская область готова к мобилизации и оперативному взаимодействию всех служб и ведомств

Фото Тюменской линии

К мобилизации и оперативному взаимодействию всех служб и ведомств, задействованных в профилактике и тушении пожаров, в преддверии майских праздников призвал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании областного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Особое внимание при этом было обращено на ситуацию с ландшафтными пожарами.

"С начала сезона уже было зарегистрировано 133 термоточки. Количество выездов за один месяц больше, чем за предыдущее полугодие, а площадь таких пожаров уже превышает три тысячи гектаров. Сегодня в области зарегистрировано 14 лесных пожаров. С одной стороны – это немного. Но в большей части огонь в леса опять же перешел с ландшафтных пожаров", - акцентировал внимание собравшихся вице-губернатор. Он также уточнил, что во всех случаях возгораний причиной стал человеческий фактор и попросил членов штаба проинформировать о принятых мерах для стабилизации обстановки.

Так, по словам начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Юрия Алёхина, в районах запланировано усиление дежурных постов, которые дополнительно укомплектуют силами добровольных пожарных дружин. Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Леонид Бакшеев пояснил о проведенной работе с сельхозтоваропроизводителями. По его словам, более одной тысячи руководителей различных хозяйств под роспись ознакомлены с полным запретом отжигов на полях. Он отметил, что ведомство проводит анализ всех термоточек, зафиксированных на землях сельхозназначения. Пока пожаров, возникших по вине сельхозпроизводителей, не выявлено. В то же время совместно с региональной прокуратурой департамент АПК Тюменской области выступает с предложением выявления собственников сельскохозяйственных территорий, не обрабатывающих площади, и изъятия у них земли. Сергей Сарычев инициативу поддержал и добавил, что законным основанием для изъятия неиспользуемых площадей вполне может стать факт распространения огня с таких территорий.

Главы районов отметили, что будут контролировать все территории, на которых пожары возникают традиционно, – поймы рек, болота, торфяники. Рассматривается вариант проведения на данных территориях контролируемых отжигов сухой растительности для минимизации рисков возникновения стихийного возгорания.

К обеспечению противопожарного режима активно подключается УМВД России по Тюменской области. Полицейские обеспечивают соблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, на разведение костров на полях; организацию контрольно-пропускных постов на дорогах, ведущих в лесные массивы; участвуют в создании мобильных оперативных групп для организации патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков. По данным ведомства, проведено 36 совместных рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено два возгорания, одна незаконная рубка леса, не допущено в лесные массивы 63 человека, выдворено из леса 15 человек.

Обращая внимание членов штаба на запреты особого противопожарного режима, Сергей Сарычев уточнил отдельное участие в контроле их исполнений и глав поселений. "Еще раз подчеркиваю, сегодня все возгорания произошли по вине человека. И это не заезжие люди, это наши с вами земляки. Вы на местах ближе всего к нашим гражданам и на вас лежит большая ответственность. Те территории, которые успешно пройдут пожароопасный сезон, по его итогам будут материально простимулированы", - подчеркнул вице-губернатор. Кроме того, он призвал активней работать со средствами массовой информации и средствами агитации для проведения профилактической работы.

Что касается лесных пожаров, то цифры уточнил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский: "На сегодняшний день на территории области зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 59,6 гектара, из них лесной - 58,1 гектара. Кроме этого, на землях обороны и безопасности зарегистрирован один лесной пожар на площади один гектар. Все они ликвидированы в первые сутки. Крупных пожаров не допущено. 13 пожаров произошли по вине человека. Тюменская область сохраняет прошлогодние позиции лидера по минимальному количеству пожаров в лесах среди регионов УФО. В майские праздники в связи с теплой погодой и отсутствием осадков прогнозируется повышение пожарной опасности. Все наши службы переведены на круглосуточное дежурство".

Подводя итоги заседания, Сергей Сарычев призвал всех руководителей оперативно выявлять проблемные места, в том числе по материально-технической базе. Уточнив, что все обоснованные запросы будут учтены и финансовые возможности для их выполнения будут изысканы.