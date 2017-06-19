В Тюмени уничтожили конопляное поле

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюмени

Поле дикой конопли площадью 150 кв. м обнаружили участковые уполномоченные отдела полиции №2 УМВД России по Тюмени во время оперативно-профилактического мероприятия "Мак".

Основные цели операции - выявление, пресечение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, а также выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюмени

Обнаруженная трава уничтожена путем перепахивания согласно Федеральному закону "О наркотических средствах и психотропных веществах".

Стражи правопорядка напоминают: любую информацию о потреблении наркотиков, их хранении в квартирах, транспортных средствах, незаконной продаже и рекламе наркотических средств можно сообщить по телефонам: 02 или 291-600, телефон доверия 291-432, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.