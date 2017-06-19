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Лидеры регионального первенства не смогли обойти тюменского вратаря

17:43 18 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
fc-tyumen.ru

Дублеры "Тюмени" разошлись миром с лидером регионального первенства страны по футболу среди команд третьего дивизиона. "Металлург" из Аши так и не смог огорчить вратаря сибиряков Алексея Усольцева.

Соскучившиеся по футболу, тюменцы почти полностью заполнили трибуну верхнего поля стадиона "Геолог". Посмотреть матч пришли обычные болельщики и фанаты, весь тренерский штаб "Тюмени" и многие участники основной команды.

Они увидели равную игру. При этом по количеству угловых тюменцы превзошли фаворитов турнира (9-4). В первом тайме хорошие моменты огорчить гостей упустили Данил Карпов (ему не дал забить вратарь) и Данил Сычёв (его свалил возле штрафной площади Ринат Суяргулов). После перерыва ближе к голу были футболисты из Челябинской области. Самый реальный – на 79 минуте, когда мяч отразила штанга. Гости дважды добивали мяч в ворота, но надежно сыграл Алексей Усольцев.

В итоге обе команды продолжают сохранять 0 в графе "пропущенные мячи" - 0:0, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Коллектив из Аши, набравший 14 баллов, остался на первом месте. Следом в турнирной таблице разместились курганский "Тобол", "Металлург" из Магнитогорска (по 12) и дублеры "Тюмени" (10).  

Следующий матч тюменцы проведут на своем поле 5 июля. Гостями стадиона "Геолог" будут юниоры пермского "Амкара".

Теги: футбол , ФК Тюмень

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