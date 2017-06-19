Тюмень впервые примет Международный геологический форум

энергетик72.рф

Международный молодежный форум "Геология объединяет: Россия – Германия — Польша" пройдет в детском образовательном центре "Энергетик" с 22 июня по 12 июля. Открытие форума 22 июня в 15 часов 30 минут.

"Энергетик" станет уникальной площадкой, посвященной основам геологии и истории открытий месторождений нефти и газа Западной Сибири, общению и обмену культурными традициями, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Программа смены, в которой примут участие 20 молодых людей из Германии и Польши, шесть человек из Брянска, а также дети и молодежь из Тюмени, разработана при поддержке Сибирского научно-аналитического центра и Тюменского областного отделения общественной организации "Ассоциация полярников".

На территории центра "Энергетик" будет разбит палаточный городок - участники форума на несколько дней окажутся в условиях, приближенных к реальным геологическим будням, получат навыки выживания в лесу, разведения костра, приготовления пищи и др.

Ярким событием станет научная площадка "Открывай мир геологии с нами!". Молодые люди посетят минералогический музей Сибирского научно-аналитического центра и учебный буровой полигон Тюменского индустриального университета. Планируется открытие учебной мастерской по обработке камня.

Знаниями с ребятами поделятся ветераны геологии, представители нефтегазовых компаний.

Международный геологический форум станет вторым крупным профориентационным проектом с участием департамента социального развития Тюменской области и Сибирского научно-аналитического центра. В 2015 году совместно с региональным департаментом недропользования и экологии они выступили соорганизаторами Х Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов.

Соб. инф.