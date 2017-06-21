Сергей Сарычев: во время аварийной посадки самолета все службы сработали оперативно

фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени совершил аварийную посадку рейс, следовавший из Сургута. Пострадавших нет.

Пока судно АТР-72 было в воздухе, в Рощино прибыли все оперативные службы Тюменской области. В аэропорту находились вице-губернатор Тюменской области, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Сергей Сарычев, заместитель губернатора Евгений Заболотный, начальник ГУ МЧС Тюменской области Юрий Алехин, директор аэропорта Игорь Лужбин.

"Все службы сработали оперативно, никто не пострадал",- отметил Сергей Сарычев.

Информация о том, что на взлетно-посадочной полосе Сургута обнаружены незначительные элементы правой кромки колеса поступила в Тюмень в 20 часов 40 минут.

"По инструкции должны быть подняты все экстренные службы, - пояснил Игорь Лужбин. - На борту находились 49 человек и четыре члена экипажа. Хотя их жизни ничего не угрожало, службы были подняты экстренно, потому что это требуют правила".

Екатерина Исаева