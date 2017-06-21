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В Заводоуковске пропал подросток

09:45 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Местонахождение Вадима Лавренева 2001 года рождения устанавливают сотрудники Следственного комитета России по Тюменской области совместно с региональными органами МВД.

По предварительным данным установлено, что днем 16 июня подросток уехал на велосипеде из дома, расположенного по ул. Фрунзе Заводоуковского городского округа, после чего на связь не выходил. Родители пропавшего обратились в правоохранительные органы.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост около 170-175 сантиметров, полного телосложения, глаза зеленые, волосы русые, стрижка короткая. Был одет: шорты белого цвета, футболка черного цвета, сланцы, сообщает управление СКР по Тюменской области.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Вадима Лавренева, сообщать по телефонам: 8 (34542) 2-38-77, 8 (904) 491-43-25, 112, либо обращаться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень ул. Шиллера, 44.

Теги: Заводоуковск , пропали дети , следственный комитет

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