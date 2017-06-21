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Тюменские студенты работают проводниками в поездах, следующих к морю

15:15 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Более 800 студентов из общественной организации "Российские студенческие отряды" будут работать проводниками в поездах Уральского филиала АО "ФПК" летом 2017 года.

Они будут обслуживать поезда, курсирующие со станций СвЖД в направлении Адлера, Новороссийска и Анапы, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Трудоустроены уже 464 студента. В целом за летний сезон проводниками поработают ребята из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Есть среди них и студенты Уральского государственного университета путей сообщения.

Будущие проводники прошли бесплатное обучение по программе "Проводник пассажирских вагонов", уровень их квалификации соответствует профессиональным требованиям.

Также претенденты посещали специальные занятия с психологами по формированию команды и работе в конфликтных ситуациях. После теоретического курса они под руководством опытных проводников продемонстрировали подготовку состава в рейс.

Соб. инф.

Теги: СвЖД , трудовое лето , студенты , РЖД , студотряды

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