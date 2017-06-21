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Тюменские велогонщики блеснули в Ижевске

14:20 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ЦСП72

Тюменские велогонщики под руководством тренера Виктора Силина добились хороших результатов на всероссийской многодневной гонке "Удмуртская правда".

Игорь Сидоров стал победителем соревнований в генеральной классификации. Его товарищ ко команде Глеб Кугаевский занял второе место.

Еще два представителя Тюменской области вошли в десятку сильнейших спортсменов в генеральной классификации. Алексей Головаха занял пятое место, Валерий Фаткуллин – седьмое.

Фото: ЦСП72

Глеб Кугаевский поделился, что такой результат его приятно удивил: "Задача, которую перед нами ставили тренеры – бороться за результат на каждом этапе, надеялись на победу, но в спорте нельзя быть ни в чем уверенным. Мой результат меня удивил и порадовал. Сам от себя не ожидал, что смогу так хорошо проехать - нелегко давались тренировки".

Фото: ЦСП72

В планах на ближайшее будущее у Глеба – показать хороший результат на Чемпионате России и попасть в сборную страны, сообщает пресс-служба областной спортивной школы олимпийского резерва.

Отметим, что многодневная гонка протяженность 331 км состояла из четырех этапов. Сидоров преодолел ее за 9 часов 2 секунды, результат Кугаевского – 9 часов 44 секунды. В соревнованиях приняли участие велогонщики из Тюменской, Самарской, Иркутской, Свердловской областей, Краснодарского края, Удмуртской Республики и Москвы.

Теги: велогонка

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