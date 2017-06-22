Хоккеисты сыграют матч памяти Ремира Хайдарова

Фото ХК "Рубин"

Пятый матч памяти трагически погибшего в 2012 году защитника ХК "Рубин" Ремира Хайдарова пройдет во Дворце спорта "Партиком" 24 июня.

Он соберет лучших воспитанников местного хоккея разных лет и бывших партнеров Ремира - всего более 30 игроков.

На лед выйдут ковавшие вмеcте с Хайдаровым победу "Рубина" в чемпионате ВХЛ сезона 2010/2011 Сергей Журиков, Владимир Гусев, Юрий Сильницкий и Денис Сандер. Участие в матче примут ветераны тюменского хоккея Игорь Латышев, Анатолий Плесовских, Эдуард Кияшкин и Павел Плотников.

Сыграют и действующие рубиновцы Егор Кунгурцев, Игорь Сафаралеев, Алексей Лешков, Константин Белов, Анатолий Рябов и Владимир Воробьев. Также выступят игравшие за "Тюменский легион" в МХЛ Сергей Молочков и Николай Дремин, Иван Лисутин из нижегородского "Торпедо".

Матч памяти Хайдарова посетят Иван Фищенко и Александр Осипов из омского "Авангарда", защитник казанского "Ак Барса" Кирилл Адамчук и Владислав Наумов из новосибирской "Сибири".

Сыграют и другие воспитанники тюменского хоккея разных лет, выступающие теперь за российские и зарубежные клубы. Это Илья Малюшкин, Ильгиз Нуриев, Владимир Филатов, Альберт Загидуллин, Василий Шутов, Павел Зятьков, Артем Севостьянов, Егор Бабенко, Егор Попов и Дмитрий Кузнецов.

Организаторы матча разделили игроков на команды "Газовик-42" и "Рубин-42".

Игра начнется в 13 часов 30 минут, вход бесплатный, сообщают организаторы.

Соб. инф.