На бесплатные тренировки "Здравый смысл" приходят семьями

фото "Стальной характер"

Больше 100 человек ожидают организаторы на бесплатной тренировке "Здравый смысл", нацеленной на подготовку к экстремальному забегу "Стальной характер". Она начнется 22 июня на территории Дворца искусств "Пионер" в 19 часов.

Некоторые жители областной столицы планируют прийти целыми семьями. Примером этому служат Алексей и Анна Остяковы, которые обещали быть сегодня вечером на площадке. У них пятеро детей: старшей Жанне 21 год, а самому младшему Василию 5 лет.

"Мы живем за городом и каждый день развозим всех детей по школам, садикам и секциям. Это занимает много времени, но мы стараемся уделить внимание каждому и привить детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. Например, 20-летний сын с друзьями целенаправленно готовится к "Стальному характеру" и регулярно посещает тренировки. Мы решили присоединиться к занятиям", – рассказал глава семьи.

Сам Алексей Остяков много лет занимается футболом и бильярдом, принимал участие в чемпионате России по снукеру. Жена Анна в прошлом году прошла в финал проекта "Преображение" и похудела на 10 кг. Среди увлечений детей – легкая атлетика, гимнастика, тхэквондо.

На тренировке многодетная семья наряду со всеми обещает выполнить упражнения и своим примером показать, что любовь к спорту передается по наследству.

Владислав Соколов