up

22.06.2017 четверг

EUR 66.798

USD 60

В Тюмени 19..21 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

На бесплатные тренировки "Здравый смысл" приходят семьями

13:00 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
фото "Стальной характер"

Больше 100 человек ожидают организаторы на бесплатной тренировке "Здравый смысл", нацеленной на подготовку к экстремальному забегу "Стальной характер". Она начнется 22 июня на территории Дворца искусств "Пионер" в 19 часов.

Некоторые жители областной столицы планируют прийти целыми семьями. Примером этому служат Алексей и Анна Остяковы, которые обещали быть сегодня вечером на площадке. У них пятеро детей: старшей Жанне 21 год, а самому младшему Василию  5 лет.

"Мы живем за городом и каждый день развозим всех детей по школам, садикам и секциям. Это занимает много времени, но мы стараемся уделить внимание каждому и привить детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. Например, 20-летний сын с друзьями целенаправленно готовится к "Стальному характеру" и регулярно посещает тренировки. Мы решили присоединиться к занятиям", – рассказал глава семьи.

Сам Алексей Остяков много лет занимается футболом и бильярдом, принимал участие в чемпионате России по снукеру. Жена Анна в прошлом году прошла в финал проекта "Преображение" и похудела на 10 кг. Среди увлечений детей – легкая атлетика, гимнастика, тхэквондо.

На тренировке многодетная семья наряду со всеми обещает выполнить упражнения и своим примером показать, что любовь к спорту передается по наследству.

Владислав Соколов

Теги: стальной характер , ДИ Пионер , тренировки , спортивная площадка , многодетные семьи

Последние новости

15:32 В Тюменской области формируют новую отрасль экономики
15:21 Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат Фото
15:10 Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Сладково
15:00 Тоболяки зажгли свечи памяти погибших в Великой Отечественной войне
14:49 Юные теннисисты разыграли медали тюменской спортшколы
14:38 Губернатор: в регионе формируется благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций
14:27 Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: мы все выпускники ТВВИКУ
14:16 В Сладковском районе раскрыто убийство мужчины
14:05 Саперы России, Армении, Белоруссии и Узбекистана проложат безопасный маршрут под Тюменью
13:54 "Безопасный маршрут": как пройти по минному полю на озере Андреевском Фото
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области формируют новую отрасль экономики

Губернатор: в регионе формируется благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций

Владимир Якушев: долг россиян хранить память о мужестве и стойкости защитников Отечества

Политика

Тюменскую молодежь ждут на дебатах в облдуме

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Экономика

Тюменские и амурские бизнесмены намерены реализовывать совместные инвестпроекты

Викуловские аграрии оценили ущерб от паводка

На тюменский рынок деревянного домостроения придут новые технологии

Общество

Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат

Тоболяки зажгли свечи памяти погибших в Великой Отечественной войне

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: мы все выпускники ТВВИКУ

Спорт

Юные теннисисты разыграли медали тюменской спортшколы

Хоккеисты сыграют матч памяти Ремира Хайдарова

На бесплатные тренировки "Здравый смысл" приходят семьями

Происшествия

Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Сладково

В Сладковском районе раскрыто убийство мужчины

В центре Тюмени под колесами внедорожника погиб человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+