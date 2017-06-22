Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Сладково

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Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, сообщение о разбойном нападении на пожилую женщину 1932 года рождения поступило в дежурную часть отдела полиции с. Сладково.

Стражи правопорядка по горячим следам задержали двух ранее судимых за аналогичные преступления подозреваемых 1986 и 1980 годов рождения. Полицейские установили, что злоумышленники постучали в дом, пенсионерка открыла дверь, после чего один из них накинул на голову потерпевшей покрывало, уронил на пол и пытался задушить, в это время второй фигурант из комода похитил более 90 тыс. рублей. Один из злоумышленников знал, где хранятся деньги у женщины, так как был знаком с внучкой потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до 12 лет.