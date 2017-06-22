up

22.06.2017 четверг

EUR 66.798

USD 60

В Тюмени 19..21 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

В Тюменской области формируют новую отрасль экономики

15:32 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru/

Развитие IT-технологий может стать новой, активно растущей отраслью региональной экономики.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с организаторами информационного проекта для предпринимателей "Бизнес класс" в Тюмени. По его словам, этот проект – еще одна часть комплексной программы развития инноваций в регионе.

"По данным национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2016 году Тюменская область заняла шестое место и вошла в Топ-10 регионов с благоприятными условиями для ведения бизнеса. Мы понимаем важность не только количественного, но и качественного роста бизнес-сообщества, поэтому делаем ставку на развитие инновационных и высокотехнологичных отраслей. Для этого разработана комплексная программа, включающая несколько основных пунктов", - отметил Владимир Якушев.

Первым пунктом он назвал создание в регионе трехуровневой системы финансовой поддержки. К уже имеющимся грантам и субсидиям добавились специальные займы для поддержки стартапов под 3% годовых и сроком на три года. Также при тюменском технопарке создан пул бизнес-ангелов, куда вошли 50 влиятельных бизнесменов, готовые собственными средствами поддерживать инновационные разработки. При агентстве инфраструктурного развития дополнительно сформирован венчурный капитал.

"Все это направлено на то, чтобы в будущем получить эффективно действующий инновационный хаб, куда заходят инновационные идеи, а выходят готовые проекты", - пояснил губернатор.

Вторым важным аспектом он назвал упрощение доступа к знаниям, современным инновационным идеям и образовательным технологиям. В рамках проекта "Школа инновационного мышления" предпринимателям и студентам доступны лекции из ведущих университетов, выступления практиков, известных инноваторов. Как подчеркнул Владимир Якушев, это удобный и не затратный формат, который дает возможность молодым людям получать знания, не выезжая из Тюмени.

"Третье, на что мы обращаем особое внимание, – объединение активной и интеллектуальной молодежи и создание единого коммуникационного пространства. Важным аспектом этой работы является школа наставничества. Также важна международная интеграция и технологическое развитие региона", - сказал он.

В пример Владимир Якушев привел бесплатную школу делового английского языка при технопарке. В ее планах обучить около 150 тюменских предпринимателей основам, которые помогут вести переговоры с иностранными заказчиками и потенциальными партнерами.

"Нам важен комплексный подход к развитию IT-сферы. Ни для кого не секрет, что большинство развитых экономик растут именно за счет активного внедрения и использования информационных технологий. У нас работают 17 центров молодежного инновационного творчества, лаборатории робототехники и программирования. В ближайших планах запустить детский технопарк. Разработан отдельный законопроект о господдержке и развитии отрасли информационных технологий в регионе, что будет работать на общую задачу", - заключил Владимир Якушев.

Евгения Шевцова

Теги: IT-технологии , господдержка , экономика , Владимир Якушев , бизнес

Последние новости

15:32 В Тюменской области формируют новую отрасль экономики
15:21 Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат Фото
15:10 Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Сладково
15:00 Тоболяки зажгли свечи памяти погибших в Великой Отечественной войне
14:49 Юные теннисисты разыграли медали тюменской спортшколы
14:38 Губернатор: в регионе формируется благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций
14:27 Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: мы все выпускники ТВВИКУ
14:16 В Сладковском районе раскрыто убийство мужчины
14:05 Саперы России, Армении, Белоруссии и Узбекистана проложат безопасный маршрут под Тюменью
13:54 "Безопасный маршрут": как пройти по минному полю на озере Андреевском Фото
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области формируют новую отрасль экономики

Губернатор: в регионе формируется благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций

Владимир Якушев: долг россиян хранить память о мужестве и стойкости защитников Отечества

Политика

Тюменскую молодежь ждут на дебатах в облдуме

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Экономика

Тюменские и амурские бизнесмены намерены реализовывать совместные инвестпроекты

Викуловские аграрии оценили ущерб от паводка

На тюменский рынок деревянного домостроения придут новые технологии

Общество

Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат

Тоболяки зажгли свечи памяти погибших в Великой Отечественной войне

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: мы все выпускники ТВВИКУ

Спорт

Юные теннисисты разыграли медали тюменской спортшколы

Хоккеисты сыграют матч памяти Ремира Хайдарова

На бесплатные тренировки "Здравый смысл" приходят семьями

Происшествия

Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Сладково

В Сладковском районе раскрыто убийство мужчины

В центре Тюмени под колесами внедорожника погиб человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+