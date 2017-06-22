В Тюменской области формируют новую отрасль экономики

admtyumen.ru/

Развитие IT-технологий может стать новой, активно растущей отраслью региональной экономики.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с организаторами информационного проекта для предпринимателей "Бизнес класс" в Тюмени. По его словам, этот проект – еще одна часть комплексной программы развития инноваций в регионе.

"По данным национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2016 году Тюменская область заняла шестое место и вошла в Топ-10 регионов с благоприятными условиями для ведения бизнеса. Мы понимаем важность не только количественного, но и качественного роста бизнес-сообщества, поэтому делаем ставку на развитие инновационных и высокотехнологичных отраслей. Для этого разработана комплексная программа, включающая несколько основных пунктов", - отметил Владимир Якушев.

Первым пунктом он назвал создание в регионе трехуровневой системы финансовой поддержки. К уже имеющимся грантам и субсидиям добавились специальные займы для поддержки стартапов под 3% годовых и сроком на три года. Также при тюменском технопарке создан пул бизнес-ангелов, куда вошли 50 влиятельных бизнесменов, готовые собственными средствами поддерживать инновационные разработки. При агентстве инфраструктурного развития дополнительно сформирован венчурный капитал.

"Все это направлено на то, чтобы в будущем получить эффективно действующий инновационный хаб, куда заходят инновационные идеи, а выходят готовые проекты", - пояснил губернатор.

Вторым важным аспектом он назвал упрощение доступа к знаниям, современным инновационным идеям и образовательным технологиям. В рамках проекта "Школа инновационного мышления" предпринимателям и студентам доступны лекции из ведущих университетов, выступления практиков, известных инноваторов. Как подчеркнул Владимир Якушев, это удобный и не затратный формат, который дает возможность молодым людям получать знания, не выезжая из Тюмени.

"Третье, на что мы обращаем особое внимание, – объединение активной и интеллектуальной молодежи и создание единого коммуникационного пространства. Важным аспектом этой работы является школа наставничества. Также важна международная интеграция и технологическое развитие региона", - сказал он.

В пример Владимир Якушев привел бесплатную школу делового английского языка при технопарке. В ее планах обучить около 150 тюменских предпринимателей основам, которые помогут вести переговоры с иностранными заказчиками и потенциальными партнерами.

"Нам важен комплексный подход к развитию IT-сферы. Ни для кого не секрет, что большинство развитых экономик растут именно за счет активного внедрения и использования информационных технологий. У нас работают 17 центров молодежного инновационного творчества, лаборатории робототехники и программирования. В ближайших планах запустить детский технопарк. Разработан отдельный законопроект о господдержке и развитии отрасли информационных технологий в регионе, что будет работать на общую задачу", - заключил Владимир Якушев.

Евгения Шевцова