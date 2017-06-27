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Футболисты "Тюмени" уступили "Зениту-Ижевску"

16:32 27 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
fc-tyumen.ru

Матч между футбольными клубами "Тюмень" и "Зенит-Ижевск" закончился со счетом 1:3. Сибиряки завершили сбор в столице Удмуртии первым поражением в этом межсезонье. 

Контрольный матч против коллектива "Зенит-Ижевск" из-за сильного дождя прошел в юношеском формате – два тайма по 40 минут. И начался он для футболистов "Тюмени" удачно. Уже на 15-й минуте Данил Карпов отправил мяч в ворота хозяев. 

В перерыве последний рубеж обороны сибиряков вместо Игоря Обухова занял Алексей Усольцев. И за полчаса пропустил трижды. Последнюю 10-минутку в воротах "Тюмени" был Вячеслав Граб и, несмотря на осадки, остался "сухим". Итог – 1:3.   

До этого команда Александра Ивченко в Ижевске провела четыре поединка. Дважды тюменцы сыграли с "КамАЗом" из Набережных Челнов – 1:1. С этим же счетом завершился контрольный матч против "Тамбова". Еще в одной встрече был обыгран "Зенит-Ижевск" – 2:0. 

Лучшими снайперами тюменцев в столице Удмуртии стали Артур Рябокобыленко и Данил Карпов, забившие по два мяча. 

Команда Ивченко продолжит подготовку к сезону в Тюмени, сообщает пресс-служба клуба.

Теги: футбол , ФК Тюмень

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