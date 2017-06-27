В регионе вор-рецидивист убил пенсионерку из-за трех тысяч рублей

Расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего жителя с. Чирки Казанского района Тюменской области завершили сыщики Ишимского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем), п. "а" ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 325 (похищение у гражданина паспорта), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 158 (покушение на кражу) УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый, воспользовавшись отсутствием хозяев, через окно проник в помещение одного из частных домов по ул. Ельцова с. Чирки, где похитил имущество. Для очередной кражи злоумышленник 2 октября 2016 года проник в дом, где ранее похитил имущество, предполагая, что пенсионерки вновь не окажется, однако встретив потерпевшую и осознавая, что женщина может сообщить о краже в правоохранительные органы обвиняемый зарезал ее, а затем похитил вещи примерно на 3 тыс. рублей и паспорт женщины. Далее мужчина уехал из с. Чирки в Ишим, где был задержан при попытке совершения кражи.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, сообщает региональное управление СК РФ.