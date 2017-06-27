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Обновленные аудитории ТюмГУ получили имена выдающихся тюменских ученых

18:06 27 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Четыре капитально отремонтированных лекционных зала Тюменского государственного университета осмотрел губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"В лекционных залах созданы комфортные условия для студентов и преподавателей, установлены самое современное оборудование и мебель. Например, в аудитории на 160 мест в учебно-лабораторном корпусе Финансово-экономического института появилась система демонстрации контента, которая позволяет единовременно дублировать или транслировать различное изображение на двух пятиметровых экранах с помощью двух проекторов высокого разрешения", - рассказал главе региона ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Здесь же, по словам ректора, установлен сенсорный монитор, на котором можно без дополнительных средств писать и рисовать в режиме флипчарта, отображать материалы и презентации с флеш-носителей, демонстрировать экран ноутбука, выходить в Интернет и проводить сеансы видеоконференцсвязи, например, через приложение Skype. Столь же высокотехнологичным оборудованием оснащены и другие капитально отремонтированные аудитории, сообщил Валерий Фальков.

"Мы прекрасно понимаем значимость университета для региона и города. Если у студентов будет нормальная среда для учебы и жизни, это существенно повысит конкурентоспособность нашего вуза, который участвует в федеральной программе "5-100", ставя перед собой цель войти в число ста лучших университетов мира. Для этого Тюменский государственный университет должен отвечать всем требованиям XXI века", - сказал Владимир Якушев, общаясь с журналистами.

Отметим, что капитально отремонтированной аудитории № 501 Института истории и политических наук ТюмГУ присвоено имя выдающегося российского и советского ученого и педагога, доктора исторических наук Владимира Алексеевича Данилова - профессора ТюмГУ, основателя университетского исторического образования в Тюмени и регионе. Обновленная аудитория № 111 в Институте математики и компьютерных наук получила имя профессора ТюмГУ Александра Николаевича Дёгтева - ученого-математика мирового уровня. Аудитория № 118 Физико-технического института после реконструкции носит имя профессора Виктора Михайловича Дерябина – выдающегося педагога, авторитетного специалиста в области методики преподавания физики.

Евгений Бабенко

Теги: Валерий Фальков , Владимир Якушев , ТюмГУ , образование

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