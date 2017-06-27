Обновленные аудитории ТюмГУ получили имена выдающихся тюменских ученых

Фото ИА "Тюменская линия"

Четыре капитально отремонтированных лекционных зала Тюменского государственного университета осмотрел губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"В лекционных залах созданы комфортные условия для студентов и преподавателей, установлены самое современное оборудование и мебель. Например, в аудитории на 160 мест в учебно-лабораторном корпусе Финансово-экономического института появилась система демонстрации контента, которая позволяет единовременно дублировать или транслировать различное изображение на двух пятиметровых экранах с помощью двух проекторов высокого разрешения", - рассказал главе региона ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Здесь же, по словам ректора, установлен сенсорный монитор, на котором можно без дополнительных средств писать и рисовать в режиме флипчарта, отображать материалы и презентации с флеш-носителей, демонстрировать экран ноутбука, выходить в Интернет и проводить сеансы видеоконференцсвязи, например, через приложение Skype. Столь же высокотехнологичным оборудованием оснащены и другие капитально отремонтированные аудитории, сообщил Валерий Фальков.

"Мы прекрасно понимаем значимость университета для региона и города. Если у студентов будет нормальная среда для учебы и жизни, это существенно повысит конкурентоспособность нашего вуза, который участвует в федеральной программе "5-100", ставя перед собой цель войти в число ста лучших университетов мира. Для этого Тюменский государственный университет должен отвечать всем требованиям XXI века", - сказал Владимир Якушев, общаясь с журналистами.

Отметим, что капитально отремонтированной аудитории № 501 Института истории и политических наук ТюмГУ присвоено имя выдающегося российского и советского ученого и педагога, доктора исторических наук Владимира Алексеевича Данилова - профессора ТюмГУ, основателя университетского исторического образования в Тюмени и регионе. Обновленная аудитория № 111 в Институте математики и компьютерных наук получила имя профессора ТюмГУ Александра Николаевича Дёгтева - ученого-математика мирового уровня. Аудитория № 118 Физико-технического института после реконструкции носит имя профессора Виктора Михайловича Дерябина – выдающегося педагога, авторитетного специалиста в области методики преподавания физики.

Евгений Бабенко