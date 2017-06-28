В Югре братья пытались заказать убийство из-за давней ссоры

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По 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима получили по решению суда Константин и Александр Вороновы за попытку заказать убийство в п. Комсомольский Советского района.

Следствием и судом установлено, что братья, испытывая личные неприязненные отношения к жителю Югорска 1981 года рождения, вступили между собой в сговор для организации его убийства и создания условий для его совершения. В 2015 году, реализуя задуманное, братья обратились к ранее незнакомому мужчине, которому предложили совершить убийство за денежное вознаграждение в 150 тыс. рублей. О преступных намерениях братьев мужчина сообщил в правоохранительные органы и дал свое согласие на участие в проведении оперативного эксперимента, в рамках которого было инсценировано убийство.

19 июня 2015 года подсудимые просмотрели предоставленную им видеозапись инсценировки убийства и, получив координаты места преступления, передали исполнителю часть денежных средств, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Из показаний потерпевшего следует, что возможным поводом для его "заказа" был конфликт, произошедший между ним и одним из обвиняемых в 2001 году на вечере встречи выпускников.

В ходе расследования уголовного дела был проведен большой объем следственных и иных процессуальных действий, комплекс судебных экспертиз, среди которых три фоноскопические, две лингвистические и одна компьютерно-техническая, объем уголовного дела составил 9 томов, сообщает региональное управление СКР.

С целью возмещения причиненного морального вреда, потерпевшим заявлен гражданский иск, в связи с чем следствием приняты меры обеспечительного характера – установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, на которое по ходатайству следователя и решению суда наложен арест.