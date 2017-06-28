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В технопарке расскажут, как заработать на сортировке и переработке отходов

17:25 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
northtechnical.org

Рабочая встреча, посвященная обсуждению перспективных направлений развития бизнеса на основе переработки отходов стекла, полимерной продукции и т. д., состоится в Тюменском технопарке в зале "Сибирь" 29 июня. Начало в 10 часов.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов и начальник отдела обращения с отходами, нормирования и государственной экологической экспертизы областного департамента недропользования и экологии Виталий Бураков расскажут о государственном регулировании процессов сортировки и переработки отходов.

Представители ООО "Тюменское экологическое объединение", ООО "Стеклотех", ООО "Флекспром", ООО "СКМ-100" и другие промышленные предприниматели поделятся опытом переработки твердых бытовых отходов на предприятиях.

С докладом "Как государство инвестирует бизнес" выступит заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Алексей Бобов, а эксперт по переработке отходов Александр Соколюка расскажет о перспективных бизнес-направлениях в этой сфере.

Во второй части встречи планируется дискуссия в формате обмена мнениями по ключевым проблемным вопросам переработки отходов в регионе, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: экология , Леонид Остроумов , Стеклотех , мусоропереработка , инвестиции , отходы , Тюменский технопарк , бизнес

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