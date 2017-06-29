Владимир Якушев: новые мосты и развязки сформируют современный облик Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Строительство новых и реконструкция действующих путепроводов, мостов и транспортных развязок - путь к новому облику Тюмени. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после объезда объектов дорожной инфраструктуры, строящихся в областном центре.

"Я осмотрел ряд важных для города строительных площадок. Это новая транспортная развязка на пересечении Тюменской кольцевой автодороги с улицей Пермякова, реконструкция моста через Туру в створе улицы Мельникайте, вместе с которой идет строительство транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовская, а также реконструкция площади 400-летия Тюмени, на которой строится первая в областном центре обширная подземная парковка", - рассказал глава региона.

По словам Владимира Якушева, завершение строительства транспортной развязки на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского позволит окончательно замкнуть движение на Тюменской кольцевой автодороге.

"Это последний перекресток, который держит объездную дорогу, препятствует полноценной работе этой автомагистрали по направлению на Боровский, Винзили и Ялуторовск. На этом участке возникают достаточно серьезные заторы. По плану окружную дорогу мы должны замкнуть осенью 2018 года", - отметил губернатор.

Общая протяженность транспортной развязки со съездами составляет 5,08 км, длина прямого хода превышает 1,8 км, в том числе длина путепровода с четырьмя полосами движения - более 0,5 км. Проект предусматривает строительство 5 пешеходных переходов, велодорожек, устройство шумозащитных экранов. Развязка спроектирована с учетом перспективной возможности устройства прямого хода по ул. Пермякова в обход д. Ожогино и д. Патрушева с развязкой на ул. Червишевский тракт.

Реконструкция моста протяженностью 0,53 км через р. Тура в створе ул. Мельникайте состоит из двух этапов - возведения параллельного мостового сооружения и, после его ввода в эксплуатацию, сноса старого моста и строительства на его месте еще одного нового, сообщил Владимир Якушев.

"В итоге пропускная способность моста увеличится в два раза. Естественно, это создаст гораздо более благоприятные условия для тюменцев. Но этим дело не ограничится. На пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской будет построена современная транспортная развязка, которая поможет разгрузить этот транспортный узел", - подчеркнул глава региона.

Транспортная развязка "клеверный лист", общая протяженность которой со съездами составит 4,156 км, обеспечит беспрерывное движение транспорта по ул. Мельникайте над ул. Дамбовская.

"Строительство объектов идет в соответствии с графиком, и мы надеемся, что подрядчики уложатся в намеченные сроки", - отметил глава региона.

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Евгений Бабенко