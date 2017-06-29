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В МегаФоне стартовала распродажа смартфонов

18:16 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Уральцы могут купить более 60 смартфонов по специальной цене.

Получить скидку на современный девайс может любой пользователь новых тарифов "Включайся". В акции участвуют смартфоны Samsung, ASUS, HTC, Huawei, Lenovo и ZTE.

Идеальным вариантом для общения станет Samsung J5 Prime. Смартфон выделяется режимом энергосбережения, который отключает фоновые приложения, уменьшая расход заряда аккумулятора, а также светосильным объективом с диафрагмой F1.9, что позволяет получать отличные снимки даже при низкой освещенности. 13-мегапиксельная камера гарантирует четкость изображения и проработку мельчайших деталей.

Samsung J5 Prime продается в интернет-магазине "МегаФона" по специальной цене 9 тыс. 990 рублей, что на 3 тыс. рублей меньше средней стоимости по рынку.

Условия получения специальной цены:

— пользоваться одним из тарифов линейки "МегаФон — Все включено S, M, L, XL, VIP" или "Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум";

— подключить опцию "Бонус на счет". Бонус в размере 3 тыс. рублей будет зачислен на счет мобильного телефона после покупки устройства.

Подробности акции и перечень смартфонов можно посмотреть сайте.

Напомним, в конце мая "МегаФон" представил новую тарифную линейку "Включайся!", которая не имеет аналогов. Она учитывает реальные интересы цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Теперь каждый абонент "МегаФона" может включиться в мир безграничных цифровых возможностей. Включенный в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствуют интересам клиента. Поэтому тариф "Включайся!" не содержит избыточных услуг.

Теги: МегаФон

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