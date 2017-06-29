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Программа формирования зон отдыха в регионе определит границы и правила игры для бизнеса, считают чиновники

14:49 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Около 1 млн жителей Тюменской области активно пользуются рекреационными зонами для отдыха.

Об этом сообщил директор областного департамента лесного комплекса Владимир Артановский на заседании общественного совета на базе отдыха "Боровое".

"В области около 50 тысяч охотников. Как говорит охотуправление, активных охотников – около 15-20 тысяч. Если мы посмотрим на рекреацию как вид лесопользования, то цифра в разы больше: лесом с целью отдыха, оздоровления и физкультурной деятельности в области пользуются из полутора миллионов жителей около 1 миллиона человек. Это самый применяемый вид лесопользования", - сказал Владимир Артановский.

Базу отдыха "Боровое" для заседания выбрали неслучайно: члены общественного совета на месте посмотрели, что такое рекреационная зона. "Боровое" - это универсальная база отдыха, которая предоставляет широкий спектр услуг для зимнего и летнего досуга. Чиновники считают, что необходимо развивать универсальные и специализированные форматы отдыха.

"Этому рынку еще взрослеть и взрослеть", - высказался Владимир Артановский.

Он уточнил, что в России около 20 млн га лесов предназначено для рекреационных целей. Это городские лесопарки, зеленые зоны, рекреационная аренда. По прогнозам, эта цифра увеличится в полтора раза, что является сигналом для тех, кто занимается таким бизнесом, – нужно заполнять его грамотно. Лесных участков под рекреации в регионе хватает, в департаменте лесного комплекса выстроили четкий алгоритм действий для инвесторов, которые желают развивать эту деятельность.

По словам заместителя генерального директора Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Алексея Бобова, в фонде могут выделить до 50 млн рублей под 7% годовых предпринимателям, желающим развивать бизнес досуга в сфере природопользования. В разработке у специалистов агентства находится пять таких проектов, рассматриваются варианты еще около десяти организаций.

Фото ИА "Тюменская линия"

Несмотря на открытый рынок для инвесторов, в Тюменской области к лету 2017 года для рекреации действуют 115 договоров, только 39 из них предусматривают развитие бизнеса. Аукцион назначен на осень 2017 года, но ориентировочной цифры, сколько будет желающих претендовать на аренду земли, сказать никто не может.

"Работаю в лесной отрасли не один год и наблюдаю, что нет никакой концепции развития рекреаций, все стихийно. На уровне области должна быть какая-то программа развития, чтобы определить, что такое рекреация", - считает заместитель директора по планированию и выполнению лесохозяйственных мероприятий Тюменского управления лесами Виктория Горшкова.

Чиновники и члены совета выяснили, что как на региональном, так и на федеральном уровнях нет четкого понятия "рекреация" как такового. Как нет и программы развития самой деятельности.

"Программа рекреации и зонирования должна быть межведомственная, ее не может принять какой-то один департамент. Главными должны быть вы, а чиновников нужно привлекать в качестве участников. Как вы правильно сказали, программы у нас нет, но и мы ее сами написать не сможем", - констатировал Владимир Артановский.

Чиновники предложили общественному совету разработать программу формирования рекреационных зон и заполнить нормативные пробелы в этом аспекте природопользования.

"Важно определиться с границами и правилами игры. Например, в индустриальные парки инвесторы заходят не на пустое место, на определенные условия. То же самое о рекреации: областная программа формирования рекреационных зон должна дать ответы", - считает председатель общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области Андрей Мединцев.

Ирина Ромашкина

Теги: Владимир Артановский , общественные советы , Андрей Мединцев , охота , туризм , лесной комплекс , отдых , бизнес

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