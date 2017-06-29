В Тюменской области введут новые льготные тарифы на коммунальные услуги

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Новые льготные тарифы на коммунальные услуги введут в регионе, сообщает департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Нововведение вступит в силу с 1 июля и позволит удержать рост совокупного коммунального платежа на уровне 5,4% для жителей региона на очередной период. Оно не отменит льготы и меры социальной поддержки на оплату ЖКУ.

Это ограничение будет обеспечено за счет введения дополнительных льготных тарифов, предусмотренных законом Тюменской области от 27 июня 2017 года.

В Тюмени с июля 2017 года уровень тарифа на тепловую энергию от распределительных сетей ПАО "СУЭНКО" составит 1 тыс. 610,68 рубля (с НДС), но с учетом льгот житель заплатит только 1 тыс. 193,45 рубля (с НДС). Разницу ресурсоснабжающим организациям покроет областной бюджет.

Станет более понятным для проверки и механизм начислений в квитанциях – теперь достаточно умножить объем потребления ресурса на тариф, указанный в них.

Отметим, что ранее в регионе действовал другой механизм сдерживания роста. Жители оплачивали коммунальные услуги в пределах установленного ограничения, а разницу между совокупным коммунальным платежом, рассчитанным по экономически обоснованным тарифам и фактическим платежом граждан, компенсировали ресурсоснабжающие организации из областного бюджета путем предоставления субсидий.

Эта процедура оказалась сложной в реализации как для управляющих компаний, так и для ресурсоснабжающих организаций. Благодаря региональному закону "О льготных тарифах" она значительно упростилась.

Соб. инф.