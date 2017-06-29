Первая партия новых ЛиАЗов обновила тюменский автопарк

Фото ИА "Тюменская линия"

22 новых автобуса марки ЛиАЗ прибыли в Тюмень на замену старым, поставка еще 28 назначена на 3 июля. В общей сложности 66 новинок ПАТП №1 прибудут в Тюмень в июле.

"Автобусы заменят те автобусы, которые устарели по возрасту в ПАТП №1. Это будет сразу заметно для пассажиров и жителей города", - считает заместитель главы администрации Тюмени Максима Афанасьева.

Четыре модели автобусов расположили перед зданием городской администрацией Тюмени. Прохожие могли самыми первыми познакомиться с новыми ЛиАЗами. Стали посетителями выставки депутаты городской думы и глава администрации Тюмени Александр Моор.

Новые ЛиАЗы изготавливали и привезли в Тюмень прямиком с конвейера. Один автобус обходится примерно в 10 млн рублей, а с гармошкой - более 10 млн рублей, однако на проезжей части этот автобус занимает меньше места, чем два обычных.

Транспортные средства оборудованы системой видеонаблюдения. За пассажирским салоном водитель сможет наблюдать за рулем. Новый транспорт отличается еще и тем, что пока двери не закроются, автобус не сможет тронуться с места, уверяет генеральный директор ТПАТП №1 Александр Пискулин.

Все машины с низкопольной компоновкой салона. Оборудованы механической аппарелью и местом для крепления инвалидной коляски, автоинформатором, бегущей строкой, системой кондиционирования воздуха.

Как сообщала "Тюменская линия", в ближайших планах руководства Тюмени заменить маршрутные такси на более функциональный общественный транспорт. В общей сложности на дорогах областной столицы появятся 117 автобусов ЛиАЗ 5292 на 108 пассажиров (из них десять на метане), 48 автобусов ЛиАЗ 621365 на 200 человек. В планах приобретение электробуса ЛиАЗ 6274В на 90 пассажиров.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина