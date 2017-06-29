Эрнест Валеев: курортного сбора в Тюменской области пока не будет

Фото ТРО партии "Единая Россия"

За и против введения курортного сбора, а также механизмы контроля за использованием и распределением полученных от сбора средств обсудили участники заседания в рамках проекта "Клуб сторонников" в Тюмени.

В обсуждении приняли участие депутаты Государственной думы Иван Квитка и Эрнест Валеев, представители правительства региона, областного депутатского корпуса, молодежного парламента, туристической отрасли. Модератором площадки выступил председатель Тюменского регионального совета сторонников партии "Единая Россия", депутат облдумы Дмитрий Новицкий.

Напомним, что на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает эксперимент по введению курортного сбора в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях и в Крыму.

Размер сбора каждый регион будет определять самостоятельно, максимально он может составить 100 рублей с человека в сутки.

Как отметил Иван Квитка, законопроект разработало Министерство по делам Северного Кавказа по поручению президента. При этом не обошлось без дискуссии – не все депутаты были готовы согласиться с этой инициативой.

"Собранные средства будут направлены на строительство, благоустройство и ремонт туристических объектов. Плюсы очевидны. Это позволит курортам развиваться, создать благоприятные условия для сферы туризма", – уверен депутат.

Среди минусов законопроекта эксперты выделяют следующие: не ясно, как будет администрироваться сбор, в том числе в частном секторе, каким образом он будет распределяться между муниципалитетами, куда пойдут его возможные излишки.

"Тем не менее, если не создавать условия для туризма сейчас, то люди будут выбирать комфортный отдых на зарубежных, а не на российских курортах", – заострил внимание Квитка.

Введение платы за пребывание в курортной зоне – проект экспериментальный, напомнил Эрнест Валеев. По его итогам правительство и Госдума примут окончательное решение: распространить эту практику на территорию всей страны или же вовсе от нее отказаться.

"Курортная инфраструктура действительно нуждается в развитии, но есть риски, что увеличение расходов отдыхающих может негативно сказаться на внутреннем туризме. Также вызывает озабоченность то, что федеральный закон пока сильно рамочный, и многие вопросы отдаются на откуп регионам-участникам эксперимента. Не исключено, что они примут решение установить максимальную планку сбора. Необходимо прописать в федеральном законе механизм дифференциации с учетом стартовых условий инфраструктуры", – сказал Эрнест Валеев.

По оценке правительства, курортный сбор за пятилетний период в Ставропольском крае может составить 2 млрд рублей, в Краснодарском – около 8 млрд рублей, в Республике Крым — более 16 млрд рублей.

"Еще один вопрос: как будут распределяться средства из регионального фонда? Получат ли муниципалитеты деньги пропорционально сборам, или их будут вкладывать в какой-то один? Нужно сделать закон максимально прозрачным, устранить все подводные камни", – добавил депутат.

Некоторые регионы, несмотря на риски, настаивали на включение их в эксперимент, но в Тюменской области, по словам Валеева, такая практика вводиться пока не будет.

Плата за пользование курортной инфраструктурой широко распространена в мировой туриндустрии, рассказал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев: "Это очень разумный инструмент, собранные средства чаще всего расходуются на событийные мероприятия, общественный транспорт и на экологию, поскольку после туристов зачастую приходится восстанавливать территорию. Но делать это можно и нужно там, где уже есть турпоток. Тюменская область пока находится в начале этого пути. У нас есть большой деловой поток, но все из направлений пока требуют детальной проработки. Интересно будет наблюдать за опытом пилотных регионов".

Сами пилотные регионы выражают полную готовность к участию в эксперименте, отметила депутат областной думы, член Палаты молодых законодателей Совета Федерации Ольга Швецова. В частности, ей удалось обменяться мнениями с коллегами из Евпатории, которые говорят о положительной реакции на законопроект.

Дмитрий Новицкий еще раз подчеркнул, что опыт зарубежных стран показывает: курортный сбор – это не способ заработать на туристах, а необходимая мера для того, чтобы была возможность восстановить инфраструктуру курорта после сезонного наплыва приезжающих туда гостей: "Во многих странах туристический налог уже включен в стоимость проживания, например, и многие туристы даже не догадываются, что они оплачивают его".

Общее мнение областной туриндустрии выразила председатель совета региональной ассоциации тюменской туристической организации Наталья Чагина.

"Введение такого сбора, на наш взгляд, преждевременно. Это может привести к серьезному снижению или перераспределению туристического потока. Уровень сервиса на отечественных курортах пока недостаточно высокий, а цены существенно увеличились за последнее время. И введение дополнительной статьи расходов для отдыхающих может привести к тому, что они откажутся от этого направления и выберут зарубежные курорты", – предупредила она.

Введение курортного сбора поможет территориям развиваться, однако закон о нем нуждается в серьезной доработке, – к такому выводу пришли участники круглого стола. В первую очередь, необходимо сделать его максимально прозрачным, четко прописать механизм сбора средств и ряд других положений. Все предложения, высказанные во время дискуссии в Тюменской области и других регионах беседы, рассмотрит фракция партии "Единая Россия" в Госдуме и представит на парламентских слушаниях, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.