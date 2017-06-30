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Суд в Тюмени рассмотрит дело о поставке крупной партии наркотиков

15:43 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Дело о межрегиональной поставке почти 55 кг наркотиков направлено в суд в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в феврале 2016 года 24-летний житель Новосибирска Павел Исаков через Интернет списался с наркодельцом и стал раскладывать синтетические наркотики по тайникам. Спустя некоторое время ему стали доверять крупные партии, а затем и межрегиональные поставки наркотических средств для сбыта. К наркобизнесу он привлек и своих знакомых Артура Насирдинова и Виталия Иванова.

2 декабря 2016 года Исаков, Насирдинов и Иванов, взяв более пяти кило наркотиков, на Toyota Camry из Новосибирска направились в Тюмень, Екатеринбург и Челябинск, где 3 декабря разложили их по тайникам.

5 декабря на территории Свердловской области они из тайника забрали более 37 кг синтетических наркотиков, которые должны были развести по Екатеринбургу, Тюмени, Красноярску, Омску, Абакану, Иркутску и Якутску. Сделав два тайника в Екатеринбурге, наркодельцы 6 декабря прибыли в Тюмень. При закладке наркотика в лесу недалеко от автодороги Тюмень- Боровский- Богандинский Исакова, Насирдинова и Иванова задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области.

10 декабря 2016 года в Новосибирске в подвале дома, где проживал Исаков, было обнаружено еще более 12,6 кг наркотиков.

Всего по данному делу из незаконного оборота было изъято около 55 кг наркотических средств. В спецмероприятиях принимали участие также сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области и УФСБ России по Челябинской области.

По решению суда Исаков заключен под стражу. Молодой человек признал вину, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство и направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении сообщников Исакова находится в производстве следователя.

Теги: наркотики , уголовное дело , суд

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