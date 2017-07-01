NaTure: первый фестиваль цветников превратился в большой городской праздник

Фото ИА "Тюменская линия"

13 команд-участниц первого фестиваля цветников NaTure с помощью цветов изобразили картины на тему Года экологии в Комсомольском парке.

Победителем фестиваля стала команда аграрного университета Северного Зауралья с клумбой "Всевидящее око". По обе стороны из цветов и инертного материала изображены глаза пчелы. Сама пчела расположилась посередине цветника – на символическом Земном шаре из цветущей полусферы. Она призывает людей к тому, чтобы они оберегали природу, ведь это насекомые, которые очень тонко чувствуют изменения в окружающей среде и покидают неблагоприятные районы. Таким образом, команда университета решила сделать пчелу символом Года экологии, чтобы она охраняла город и его экологическое равновесие.

"Мы назвали свою клумбу "Всевидящее око", чтобы люди не только думали об экологии, но и знали, что глаза пчелы за ними следят", - рассказала об идее автор цветника команды ГАУ Северного Зауралья, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Людмила Лящева.

Серебряным призером стала компания "Нефтемаша", сотрудники которой создали интерактивную клумбу. Третье место жюри присудили команде "Зеленстрой". Их клумба называется "Музыкальная фантазия". Дипломы призерам вручал заместитель главы администрации Тюмени, председатель жюри конкурса Максим Афанасьев.

"В городе на Туре проводится первый фестиваль NaTure. Вы, конечно, понимаете созвучие этих слов: все со смыслом. Я уверен, что фестиваль станет доброй традицией", - сказал в приветственном слове Максим Афанасьев.

По его мнению, 13 участников – это хорошее количество для первого года фестиваля. Команды показали свои возможности и таланты. Председатель жюри признался, что его личная симпатия принадлежит композициям с водопроводным краном и пианино.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Это первые примеры, в каком виде нам нужно развивать цветники, не просто в стандартном варианте. Сейчас будем делать их в вертикальном озеленении. Перед Днем города мы будем собирать от наших жителей предложения через портал "Я решаю!", какие бы они хотели увидеть цветники, чтобы дать их в качестве задания фестиваля", поделился Максим Афанасьев.

Он рассказал, что в планах на 2018 год провести фестиваль цветников в неделю празднования Дня города. Мероприятие призвано создавать хорошее настроение и стимулировать стремление к красоте у тюменцев: где они хотят видеть эту красоту, там она и будет, заверил Максим Афанасьев.

В Комсомольский сквер весь день торопились люди: фестиваль цветников NaTure превратился в большой городской праздник цветов с танцами, песнями, улыбками. Событию радовались все: невозможно удержаться от улыбки, когда кругом цветут клумбы.

"Увидели в Интернете объявление и захотели сюда прийти. Понравился цветник с фортепьяно, а еще команды "Велес". Атмосфера очень добрая, веселая, люди радуются, погода удалась. Хорошее начало!", - отозвалась о первом фестивале цветников Екатерина Черепкова.

Ее спутница Евгения Алиева восторгалась возможностью обменяться домашними цветами с другими гостями фестиваля. А маленькой Ане, которая приехала с родителями из Надыма, очень нравится собирать пазлы с надписью "Я люблю Тюмень".

Песни, танцы, игры и даже мини-зоопарк ждал гостей Комсомольского. Самые активные участники праздника получили подарки от организаторов. Сделать подарок своими руками на память о фестивале можно было на мастер-классах. Цветочная фотозона, урок по созданию фигурок из воздушных шаров, изготовление цветочных композиций, обучение рисованию цветов, показ мод и многое другое ожидало гостей первого фестиваля цветников NaTure.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина